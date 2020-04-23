Ryanair пригрозил не возобновлять полеты, если введут требование блокирования средних кресел

Глава Ryanair Group Майкл О’Лири пригрозил не возобновлять полеты, если власти введут требование блокирования средних кресел в самолетах в рамках политики социального дистанцирования.

Об этом сообщает avianews.com

"Только если власти заплатят за пустые средние кресла, иначе не вернемся к полетам. Мы не можем зарабатывать деньги при загрузке 66%. Даже если сделать это, свободные средние кресла не обеспечивают социальное дистанцирование. Это идиотская идея, которую никак нельзя воплотить в жизнь", — пожаловался О’Лири в интервью Financial Times.

Руководитель крупнейшего лоу-коста Европы выступает за другие меры, которые могут помочь снизить риск инфицирования пассажиров без уменьшения провозных емкостей самолетов. Он привел пример Азии, где проверяют температуру в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а ношение маски стало обязательным при пользовании транспортом.

О’Лири прогнозирует, что авиакомпания сможет возобновить 40% рейсов в июле, однако самолеты первое время будут заполнены только на 50-60%. В августе лоу-кост может увеличить число рейсов до 60% от плана, в сентябре — до 80%. При переходе на зимний сезон число рейсов вновь может упасть до 60%.

Летом 2021 года, считает О’Лири, Ryanair может выйти на показатели 2019 года и даже показать рост, однако пассажиропоток аэропортов все равно будет оставаться меньше, чем был до начала кризиса.

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Напомним:

Исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что заработок сейчас не волнует авиаперевозчика, а сейчас важнее вернуть экипажи в работу и поднять самолеты в воздух.

"Цена за билет в 9,99, 4,99, 1,99 или 0,99 евро - нас это почти не волнует. Наша критическая задача в краткосрочной перспективе не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы вернуть наших пилотов и бортпроводников, а самолеты поднять в воздух, - заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Выручка мировых авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или 314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года.

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