ЛУН призывает пользователей мечтать

Бренд ЛУН изменил на время карантина всю коммуникационную стратегию, чтобы помочь пользователям помечтать.

"Мы всегда были за объективную подачу информации и осознанный выбор. ЛУН — это про правду, поэтому наш коммуникационный слоган звучит как "Проверь на ЛУН". Но прямо сейчас, мы понимаем, что на повестке у пользователя другие проблемы и волнения. Поэтому мы хотим поддержать наших юзеров, помочь им переключить внимание на позитив и напомнить, что мечты нельзя "закрыть на карантин", — комментируют в ЛУН



В ЛУН также создали специальную страницу https://brand.lun.ua/dream ,где пользователи могут записать желания. Первый день после карантина ЛУН назвал "мрієділком" — днем, когда нужно начинать воплощать мечты в жизнь. В этот день все пользователи, оставившие желание на сайте, получат письма-напоминания от ЛУН про свою заветную мечту.



Сейчас по данным ЛУН украинцы больше всего мечтают встрече с близкими и летнем отпуске у моря, также пользователи оставляют мечты про улучшение жилищных условий и новые покупки.

В Первый день после карантина каждый, кто записывал желания на сайте, получат от ЛУН письмо-напоминание про заветную мечту.