В Киеве предприятия начали дезинфицировать дронами

КП "Киевтеплоэнерго" будет использовать беспилотники для дезинфекции своих структурных подразделений, новый способ обеззараживания территории уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Источник: КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook

Прямая речь директора "Энергии" Сергея Крикуна: "С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией.

На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода.

С помощью дронов мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадку приема транспорта у бункера".

Детали: В КП отметили, что дезинфекция с применением беспилотников минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя, более плотно покрывает площадь обработки, экономит время и спецраствор.

Коптер, который дезинфицировал завод "Энергия" поднимает в воздух 16л дизраствора за один вылет и за 10-15 мин дезинфицирует территорию площадью до 20 тыс. кв. м.