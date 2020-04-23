Доставка посылок: "Укрпочта" и "МАУ" возобновили прямой рейс в Нью-Йорк

"Укрпочта" 23 апреля отправила более 30 тысяч посылок из аэропорта "Борисполь" самолетом авиакомпании "МАУ", который будет выполнять прямой рейс в Нью-Йорк.

Об этом сообщает пресс-служба копании.

Отмечается, что на время карантина почту в США будуть доставлять пассажирскими самолетами, перестроенными под доставку грузов.

"Все отправления, загруженные на рейс в США, прошли оформление на украинской таможне в период с 14 по 21 апреля", - говорится в сообщении.

"Вчера в Борисполе мы загрузили 20 тонн почты или более 30 тысяч посылок, которые будут доставлены самолетом нашего партнера МАУ прямым рейсом в Нью-Йорк. На борту продукция малого и среднего бизнеса на экспорт, которая поступит в почты США уже сегодня. Общая стоимость груза или проданных товаров - примерно 1,5 млн долларов", - заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, на рейсе - отправления от примерно 5 тысяч украинских предпринимателей.

"У нас продолжает действовать программа лояльности для экспортеров и мы не повышаем стоимость доставки, хотя затраты на транспортировку почты на разные направления выросли в 3-4 раза", - добавил Смелянский.

В "Укрпочте" сообщили, что на рейс загружены посылки и мелкие пакеты, а также EMS (Express Mail Service).

Экономическая правда