Fitch прогнозирует рецессию "беспрецедентной глубины" со времен Второй мировой
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует в 2020 году рецессию "беспрецедентной глубины" в мировой экономике за период после Второй мировой войны из-за коронакризиса и падение мирового ВВП на 3,9%.
Об этом говорится в апрельском докладе Global Economic Outlook (GEO), передает Интерфакс-Украина.
Мировой ВВП, согласно новым оценкам Fitch, сократится на 3,9% в 2020 году,
Экономика еврозоны снизится в этом году на 7%, США - на 5,6%, Великобритании - на 6,3%, прогнозируют эксперты агентства.
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Напомним:
Развивающиеся страны могут сильнее всего пострадать от коронавируса в экономическом плане, МВФ готов им помочь.
14 апреля в МВФ заявили, что прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%.
По прогнозам фонда украинская экономика упадет на 7,7%.
27 марта Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.
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