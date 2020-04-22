Fitch прогнозирует рецессию "беспрецедентной глубины" со времен Второй мировой

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует в 2020 году рецессию "беспрецедентной глубины" в мировой экономике за период после Второй мировой войны из-за коронакризиса и падение мирового ВВП на 3,9%.

Об этом говорится в апрельском докладе Global Economic Outlook (GEO), передает Интерфакс-Украина.

Мировой ВВП, согласно новым оценкам Fitch, сократится на 3,9% в 2020 году,

Экономика еврозоны снизится в этом году на 7%, США - на 5,6%, Великобритании - на 6,3%, прогнозируют эксперты агентства.

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Напомним:

Развивающиеся страны могут сильнее всего пострадать от коронавируса в экономическом плане, МВФ готов им помочь.

14 апреля в МВФ заявили, что прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%.

По прогнозам фонда украинская экономика упадет на 7,7%.

27 марта Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.