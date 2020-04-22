Украина в течение года переведет в онлайн 50 госуслуг – Шмыгаль
Украина в течение текущего года переведет в режим онлайн 50 приоритетных услуг, что будет соответствовать 80% всех обращений граждан.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-трансляции презентации цифровых паспортов в приложении "Дія" в среду, передает Интерфакс-Украина.
"В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка в онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты, регистрации юридических лиц. Сейчас на портале реализовано 27 публичных услуг онлайн", - сказал он.
При этом премьер отметил, что в связи с внедрением онлайн-услуг для физических лиц предпринимателей (ФЛП) украинцы стали в два раза чаще открывать ФЛП онлайн.
По предоставленным им данным, за месяц (15 марта - 15 апреля 2020 года) зафиксировано 6,2 тыс. заявок, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года.
"Правительство усиливает и будет усиливать курс на цифровизацию. Понимая этот тренд, мы закладываем его в основу государственно стратегии. Мы будем реализовывать эти стратегии трансформации во всех сферах.
Мы говорим не только о водительских правах и паспорте в приложении, но и об образовании онлайн, социальных услугах онлайн, предпринимательстве онлайн и других важных вещах онлайн", - сказал он.
Напомним:
Электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.
Читайте также: Вицепремьер Михаил Федоров: Мы сможем предупреждать человека о его возможном контакте с больным
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua