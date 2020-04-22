Украина в течение года переведет в онлайн 50 госуслуг – Шмыгаль

Украина в течение текущего года переведет в режим онлайн 50 приоритетных услуг, что будет соответствовать 80% всех обращений граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-трансляции презентации цифровых паспортов в приложении "Дія" в среду, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка в онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты, регистрации юридических лиц. Сейчас на портале реализовано 27 публичных услуг онлайн", - сказал он.

При этом премьер отметил, что в связи с внедрением онлайн-услуг для физических лиц предпринимателей (ФЛП) украинцы стали в два раза чаще открывать ФЛП онлайн.

По предоставленным им данным, за месяц (15 марта - 15 апреля 2020 года) зафиксировано 6,2 тыс. заявок, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года.

"Правительство усиливает и будет усиливать курс на цифровизацию. Понимая этот тренд, мы закладываем его в основу государственно стратегии. Мы будем реализовывать эти стратегии трансформации во всех сферах.

Мы говорим не только о водительских правах и паспорте в приложении, но и об образовании онлайн, социальных услугах онлайн, предпринимательстве онлайн и других важных вещах онлайн", - сказал он.

Напомним:

Электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.

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