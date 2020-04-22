Цены на молоко стремительно снизились – Ассоциация производителей

За две недели средневзвешенная цена молока по трем сортам уменьшилась на 18 коп. и составляет 9,98 гривен за килограмм, в частности, это обусловлено снижением покупательной способности, что создало профицит продукции.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

По сравнению с мониторингом двухнедельной давности, цены на екстрасорт в среднем снизились до 10,54 грн/кг (-19 коп.), Высший сорт подешевел больше всего - на 23 коп. и опустился до 9,98 грн/кг, средняя цена первого потеряла 12 коп. и снизилась до 9,42 грн/кг.

Средневзвешенная цена по трем сортам уменьшилась на 18 коп. и составляет 9,98 грн/ кг.

Сообщается, что резкое снижение цен сейчас, кроме сезонного фактора, обусловленное падением спроса на молочную продукцию связано с карантинными мерами и, соответственно, снижением покупательной способности.

В таких условиях прошлогодний дефицит сырья неожиданно превратился в профицит, проявляющий дополнительное давление на цены.

"Похожая ситуация отмечается и в большинстве стран мира, особенно экспорт-ориентированных. Мировые цены на молоко-сырье также подверглись разной степени падения, как и цены на биржевые молочные продукты.

Ожидается, что цены на молоко в Украине во второй половине апреля испытывают очередного снижения. Такой сценарий, очевидно, будет продолжаться до второй половины мая. Впрочем, это в большой степени будет зависеть от продолжительности ограничительных мер не только в Украине, но и в целом в мире", - говорится в сообщении организации.

Экономическая правда