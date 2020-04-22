Бизнес призвал не медлить с упрощением выдачи наличных денег на кассе

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации призывают в кратчайшие сроки согласовать и принять изменения, которые позволят упростить порядок регистрации операций по выдаче наличных на кассах торговых точек.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

"Речь идет об изменениях в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного Постановлением Правления НБУ №148 от 29 декабря 2017 года. Длительное время бизнес ожидает введения анонсированных изменений, впрочем затягиваются из-за бюрократических преград", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время осуществлять такие операции можно только при условии внесения соответствующей записи в книгу учета расчетных операций - КУРО.

"Но такое требование является обременительным для бизнеса и не позволяет масштабировать предоставления данной услуги.

Утверждение предложенных изменений создаст возможность для практической реализации операций по выдаче наличных держателям электронных платежных средств с помощью платежного терминала на кассах торговых точек. Предварительно такая возможность также была узаконена народными депутатами путем принятия Закона №128-IX", - пояснили в Ассоциации.

В ЕБА добавили, что в контексте карантинных мероприятий эта инициатива приобретает дополнительную актуальность, "ведь это удобный альтернативный способ получения пенсий и других социальных выплат при минимальном количестве контактов".

Экономическая правда