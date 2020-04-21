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Берлин вводит масочный режим в общественном транспорте

Вторник, 21 апреля 2020, 18:23
 

Защитные маски станут обязательными в Берлине при пользовании общественным транспортом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Люди в Берлине должны будут носить маски для лица в общественном транспорте с понедельника 27 апреля, решило местное правительство столицы.

Допускаются все виды масок, в том числе и самодельные, разрешены также шарфы, если они закрывают нос и рот.

Власти также настоятельно рекомендует людям носить маски, когда они находятся в магазинах, но это не будет принудительным.

Правительство Германии на прошлой неделе настоятельно рекомендовал людям носить маски в магазинах или в общественном транспорте, чтобы помочь сдержать распространение коронавирус.

Однако федеральные земли и некоторые города - по всей Германии делают маски обязательными.

Как сообщалось,в Германии число подтвержденных заражений коронавирусом приближается к 143,5 тысяч.

Европейская правда

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транспорт Германия

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