Apple расширила список стран, в которых доступны сервисы компании
Компания Apple расширила список стран, в которых теперь доступны сервисы App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts и iCloud.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Так, App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts и iCloud теперь доступны еще в 20 странах, а Apple Music стал доступен в 52 новых странах.
"Мы рады представить много любимых сервисов Apple для пользователей в большем количестве стран, чем когда-либо прежде", - заявил вице-президент Apple Music Оливер Шуссер.
Основные сервисы Apple стали доступными, в частности, в нескольких новых странах Европы - Грузии, Черногории, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине.
Apple Music стал доступен в следующих странах:
- Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Чад, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Республика Конго, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Танзания и Тунис.
- Азиатско-Тихоокеанский регион: Бутан.
- Европа: Хорватия, Исландия и Северная Македония.
- Латинская Америка и Карибы: Багамские острова, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Теркс и Кайкос, Уругвай.
- Ближний Восток: Кувейт, Катар и Йемен.
- Океания: Соломоновы острова.
Все перечисленные сервисы стали доступны в Украине еще раньше.
Экономическая правда
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