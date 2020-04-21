Apple расширила список стран, в которых доступны сервисы компании

Компания Apple расширила список стран, в которых теперь доступны сервисы App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts и iCloud.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Так, App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts и iCloud теперь доступны еще в 20 странах, а Apple Music стал доступен в 52 новых странах.

"Мы рады представить много любимых сервисов Apple для пользователей в большем количестве стран, чем когда-либо прежде", - заявил вице-президент Apple Music Оливер Шуссер.

Основные сервисы Apple стали доступными, в частности, в нескольких новых странах Европы - Грузии, Черногории, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине.

Apple Music стал доступен в следующих странах:

Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Чад, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Республика Конго, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Танзания и Тунис.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Бутан.

Европа: Хорватия, Исландия и Северная Македония.

Латинская Америка и Карибы: Багамские острова, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Теркс и Кайкос, Уругвай.

Ближний Восток: Кувейт, Катар и Йемен.

Океания: Соломоновы острова.

Все перечисленные сервисы стали доступны в Украине еще раньше.

Экономическая правда