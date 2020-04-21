Бывший менеджмент ОГХК заблокировал доступ к сайту компании – Фонд госимущества
Доступ к сайту госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" и официальной Facebook-странице заблокировал бывший менеджмент компании.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Отмечается, что в связи с этим вся информация о деятельности ОГХК временно будет публиковаться на официальном сайте Фонда государственного имущества.
Напомним:
Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".
В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.
В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.
Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.
(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).
В Фонде отметили, что принимают все меры для возвращения ситуации в законное русло. Работу офиса предприятия возобновили.
Экономическая правда
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