Бывший менеджмент ОГХК заблокировал доступ к сайту компании – Фонд госимущества

Доступ к сайту госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" и официальной Facebook-странице заблокировал бывший менеджмент компании.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что в связи с этим вся информация о деятельности ОГХК временно будет публиковаться на официальном сайте Фонда государственного имущества.

Напомним:

Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.

В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.

Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.

(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).

В Фонде отметили, что принимают все меры для возвращения ситуации в законное русло. Работу офиса предприятия возобновили.

Экономическая правда