Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу – исследование
Вторник, 21 апреля 2020, 14:10
Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу, а с каждой неделей процент работающих компаний уменьшается.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные компании по автоматизации ресторанов Poster.
При этом, продажи в заведениях общепита сократились в три раза.
"Общий оборот клиентов Poster составлял 230 млн грн до карантина, теперь он составляет лишь 63 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним:
Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом в карантин.
Экономическая правда
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