Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу – исследование

Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу, а с каждой неделей процент работающих компаний уменьшается.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные компании по автоматизации ресторанов Poster.

При этом, продажи в заведениях общепита сократились в три раза.

"Общий оборот клиентов Poster составлял 230 млн грн до карантина, теперь он составляет лишь 63 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом в карантин.

Экономическая правда