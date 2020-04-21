США намерены заполнить нефтехранилища
Президент США Дональд Трамп считает, что низкие цены на нефть позволяют Штатам заполнить стратегические хранилища. Закачать планируется 75 миллионов баррелей.
Источник: Трамп во время брифинга, передает "Интерфакс"
Прямая речь: "Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища".
Детали: По словам Трампа, 75 миллионов баррелей помогут полностью заполнить указанные нефтехранилища.
"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", – сказал президент США.
Что предшествовало: Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до "нуля" долларов, а потом обвалилась до "минус" 37 долларов за баррель.
Подробнее читайте в статье: Минус 37 долларов за баррель: что происходит с рынком нефти
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