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США намерены заполнить нефтехранилища

Вторник, 21 апреля 2020, 10:15

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие цены на нефть позволяют Штатам заполнить стратегические хранилища. Закачать планируется 75 миллионов баррелей.

Источник: Трамп во время брифинга, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища".

Детали: По словам Трампа, 75 миллионов баррелей помогут полностью заполнить указанные нефтехранилища.

"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", – сказал президент США.

Что предшествовало: Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до "нуля" долларов, а потом обвалилась до "минус" 37 долларов за баррель.

Подробнее читайте в статье: Минус 37 долларов за баррель: что происходит с рынком нефти

Узнать больше: Худший за 100 лет нефтяной кризис: сможет ли ОПЕК + остановить обвал цен

Украинская правда

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