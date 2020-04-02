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Крупнейший аэропорт Германии закроет один из двух пассажирских терминалов

Четверг, 2 апреля 2020, 17:56
 

Из-за недостатка пассажиров аэропорт во Франкфурте-на-Майне закрывает один из своих двух пассажирских терминалов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Терминал 2 и его парковка будет временно закрыт со следующего вторника. Аэропорт объяснил остановку работы терминала критической нехваткой пассажиров.

"С ожидаемым уменьшением количества обратных рейсов объем (пассажиропотока) на месте составит -95%", - сообщил представитель аэропорта.

В прошлом году более 70 млн пассажиров воспользовались услугами крупнейшего аэропорта Германии. Рекордным стал день из 240 тысячами. В течение недели с 23 по 29 марта было зарегистрировано только 119 тысяч пассажиров.

Напомним, аэропорт Лондона London City Airport с вечера 25 марта приостановил коммерческие и частные рейсы в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, с 31 марта закрылся аэропорт Орли в Париже.

В конце марта авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.

Европейская правда

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Германия авиа

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