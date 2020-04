ЕС выделит до 100 миллиардов евро на поддержку занятости в странах-членах

Европейский Союз выделит до 100 миллиардов евро для поддержки занятости в странах-членах ЕС, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

Создание Механизма поддержки неполной занятости SURE, дословно – временной поддержки для смягчения рисков безработицы в условиях чрезвычайной ситуации (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) анонсировала вчера президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Инструмент предусматривает предоставление пострадавшим странам-членам финансовой помощи в виде займов от ЕС. Его цель – защитить бизнес и сотрудников в условиях, когда экономика стран фактически остановилась из-за карантинных органичений.

"Эти займы помогут странам-членам справиться с резким увеличением расходов для сохранения рабочих мест, в том числе – компенсировать затраты на создание или расширение национальных механизмов поддержки неполной занятости и подобных инструментов, внедренных для самозанятых лиц, в связи с пандемией коронавируса", - отмечают в сообщении.

Объем средств, которые будут доступны в рамках программы – до 100 миллиардов евро. Размер пакета и условия займа для каждой страны будут устанавливать, определив, каковы ее расходы для поддержания неполной занятости. Он будет зависеть также от гарантий, на которые согласятся страны-члены.

Для финансирования займов, Еврокомиссия будет осуществлять заимствования на финансовых рынках. Займы будут подкрепляться системой добровольных гарантий от стран-членов ЕС. "Инструмент начнет работать, как только все страны-члены согласятся на гарантии", - отмечают в пресс-релизе.

Предложение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Напомним, ранее евродепутаты утвердили инвестиционную инициативу Corona Response. Она предназначена для того, чтобы как можно скорее направить 37 млрд евро из доступных фондов ЕС для граждан, регионов и стран, наиболее пострадавших от пандемии.

