Задолженность населения за комуслуги превысила 32 миллиарда – Минрегион

С начала 2020 года выросла задолженность населения за потребленные коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) - по состоянию на 1 марта задолженность составляет 32,69 млрд грн.

Об этом сообщает Минрегион со ссылкой на данные Госстата.

В ведомстве напомнили, что Кабмин запретил в период карантина и в течение 30 дней после его окончания начислять и взимать штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

"Однако Минрегион обращает внимание на то, что это не означает полную отмену оплаты за коммунальные услуги. Сложным для страны был прошлый месяц, люди начали экономить; ожидаем данные за март.

Для обеспечения стабильного функционирования предприятий сферы ЖКХ должны четко понимать тенденции по оплате за услуги и предотвратить возможные осложнения", - заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, уровень оплаты за коммунальные услуги в Украине в 2020 году повысился до 84,1%.

Среди регионов наивысший уровень расчетов наблюдается в Винницкой (93,3%), Сумской (93,0%) и Львовской (92,8%) областях. Самый низкий - в Херсонской (74,5%), Луганской (74,9%), Харьковской (75,3%) и Кировоградской (76,9%) областях.

Экономическая правда