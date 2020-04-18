Президент заявил, что выплата по задолженности врачам начнется со следующей недели

Президент Владимир Зеленский заявил, что со следующей недели начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникшая в некоторых регионах.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее ", - подчеркнул Зеленский.

В сообщении говорится, что задолженности будут перекрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета.

Президент также напомнил, что в бюджете заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. "Все это медики должны получить уже с апреля", - подчеркнул он.

Напоминаем:

В МОЗ сообщали, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

31 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что врачи киевских инфекционных отделений, работающие с больными коронавирусом, получат от 5 до 10 тысяч гривен доплаты.

Экономическая правда