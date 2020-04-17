Зеленский о поддержке МВФ: Сейчас это как кровь для организма человека

Президент Владимир Зеленский не видит смысла рисковать в условиях коронавируса без поддержки МВФ.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

На вопрос ведущего, может ли Украина выжить в условиях коронавируса без денег МВФ, президент ответил:

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. Зачем нам так рисковать, зачем довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много".

"Если у нас действительно есть такая поддержка, она для нас важна, сейчас это как кровь для организма человека. Сейчас мы договорились - минимум 8 млрд долларов МВФ + Всемирный банк. В целом, МВФ, Всемирный банк, деньги ЕС - это где-то 10 млрд долларов. Но расчитываем хотя бы на 8", - подчеркнул Зеленский.

"Я вижу - 10 млрд плюс поддержка других государств. То есть у нас будет больше денег. Все они привязываются только к одному сигналу - меморандум с МВФ. Это о доверии к Украине. Сейчас есть два условия, одно из них мы выполнили. Первая условие - это земельная реформа. И второй шаг - это банковский закон. Мы обязательно должны его принять", - добавил глава государства.

"Относительно правок. За все годы независимости были ли случаи, когда было от 5 до 16 тысяч поправок от депутатов? Но мы крепкие молодые люди, справимся", - заверил он.

Напомним:

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Среди условий, необходимых для продолжения программы МВФ - принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, к которому после первого чтения, нардепы связанные с олигархом Игорем Коломойским подали более 16 000 поправок.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.

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Экономическая правда