Зеленский о поддержке МВФ: Сейчас это как кровь для организма человека
Президент Владимир Зеленский не видит смысла рисковать в условиях коронавируса без поддержки МВФ.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
На вопрос ведущего, может ли Украина выжить в условиях коронавируса без денег МВФ, президент ответил:
"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. Зачем нам так рисковать, зачем довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много".
"Если у нас действительно есть такая поддержка, она для нас важна, сейчас это как кровь для организма человека. Сейчас мы договорились - минимум 8 млрд долларов МВФ + Всемирный банк. В целом, МВФ, Всемирный банк, деньги ЕС - это где-то 10 млрд долларов. Но расчитываем хотя бы на 8", - подчеркнул Зеленский.
"Я вижу - 10 млрд плюс поддержка других государств. То есть у нас будет больше денег. Все они привязываются только к одному сигналу - меморандум с МВФ. Это о доверии к Украине. Сейчас есть два условия, одно из них мы выполнили. Первая условие - это земельная реформа. И второй шаг - это банковский закон. Мы обязательно должны его принять", - добавил глава государства.
"Относительно правок. За все годы независимости были ли случаи, когда было от 5 до 16 тысяч поправок от депутатов? Но мы крепкие молодые люди, справимся", - заверил он.
Напомним:
В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.
Среди условий, необходимых для продолжения программы МВФ - принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, к которому после первого чтения, нардепы связанные с олигархом Игорем Коломойским подали более 16 000 поправок.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.
2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.
46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.
Знать больше: Зеленский vs Коломойский: битва за МВФ, в которой погибло монобольшинство
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua