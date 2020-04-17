Коронакризис: рестораны и гостиницы Дрездена выставили на площади пустые стулья

В пятницу в Дрездене около 500 рестораторов, отельеров и организаторов событий со всей Саксонии выставили в центре города сотни пустых стульев, чтобы привлечь внимание политиков к нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Dresden.

К акции присоединились более 530 компаний с более чем 20 тысячами сотрудников. В письме, направленном в правительство и парламент Саксонии, они заявили, что их бизнес находится на грани, и попросили о переговорах и грантах.

По данным Ассоциации отелей и ресторанов Dehoga Sachsen, все больше компаний в этой области находятся под угрозой закрытия. При сохранении ограничений и без немедленных эффективных мер по спасению 30% предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса исчезнут.

"Наши важнейшие требования - снижение ставки НДС в сфере общественного питания до семи процентов, фонд спасения для отрасли, который можно сравнить с сельскохозяйственным в 2018 году, субсидии на краткосрочные надбавки и гранты вместо кредитов для отрасли", - отметил один из гендиректоров Аксель Кляйн.

Европейская правда