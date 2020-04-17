Бесплатный вебинар по предпринимательской этике для малого и среднего бизнеса
Пятница, 17 апреля 2020, 16:07
В рамках инициативы "Предпринимательская этика для украинских МСБ" 30 апреля 2020 в 16:00 состоится бесплатный вебинар для предпринимателей по внедрению Кодекса предпринимательской этики.
К участию приглашаются украинские предприятия малого и среднего бизнеса, которые хотят внедрить предпринимательскую этику для устойчивого развития собственного бизнеса. Инициатива реализуется Всеукраинской сетью доброчестности и комплаенса (UNIC) при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".
Во время вебинара предприниматели получат ответы на следующие вопросы:
- что такое Кодекс предпринимательской этики, каковы его задачи, результаты его успешного внедрения и последствия не внедрения;
- основные разделы Кодекса и аспекты предпринимательской деятельности, которые они регламентируют;
- как адаптировать Кодекс к потребностям вашего предприятия;
- процедура внедрения Кодекса и должностные лица, обеспечивающие его исполнение.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Экономическая правда
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