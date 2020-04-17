Бесплатный вебинар по предпринимательской этике для малого и среднего бизнеса

В рамках инициативы "Предпринимательская этика для украинских МСБ" 30 апреля 2020 в 16:00 состоится бесплатный вебинар для предпринимателей по внедрению Кодекса предпринимательской этики.

К участию приглашаются украинские предприятия малого и среднего бизнеса, которые хотят внедрить предпринимательскую этику для устойчивого развития собственного бизнеса. Инициатива реализуется Всеукраинской сетью доброчестности и комплаенса (UNIC) при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Во время вебинара предприниматели получат ответы на следующие вопросы:

что такое Кодекс предпринимательской этики, каковы его задачи, результаты его успешного внедрения и последствия не внедрения;

основные разделы Кодекса и аспекты предпринимательской деятельности, которые они регламентируют;

как адаптировать Кодекс к потребностям вашего предприятия;

процедура внедрения Кодекса и должностные лица, обеспечивающие его исполнение.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Экономическая правда