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Бесплатный вебинар по предпринимательской этике для малого и среднего бизнеса

Пятница, 17 апреля 2020, 16:07
 

В рамках инициативы "Предпринимательская этика для украинских МСБ" 30 апреля 2020 в 16:00 состоится бесплатный вебинар для предпринимателей по внедрению Кодекса предпринимательской этики.

К участию приглашаются украинские предприятия малого и среднего бизнеса, которые хотят внедрить предпринимательскую этику для устойчивого развития собственного бизнеса. Инициатива реализуется Всеукраинской сетью доброчестности и комплаенса (UNIC) при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Во время вебинара предприниматели получат ответы на следующие вопросы:

  • что такое Кодекс предпринимательской этики, каковы его задачи, результаты его успешного внедрения и последствия не внедрения;
  • основные разделы Кодекса и аспекты предпринимательской деятельности, которые они регламентируют;
  • как адаптировать Кодекс к потребностям вашего предприятия;
  • процедура внедрения Кодекса и должностные лица, обеспечивающие его исполнение.

Зарегистрироваться можно по ссылке

Экономическая правда

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