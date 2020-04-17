Мясо, рыба, мука, молоко: Беларусь на 90 дней ввела госрегулирование цен на 26 товаров

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси на 90 дней ввело госрегулирование цен на 26 товарных позиций, в том числе на мясо, колбасу, рыбу, муку, молоко и кисломолочные продукты.

Соответствующее решение закреплено постановлением ведомства, сообщает Интерфакс-Украина.

В соответствии с документом, установлен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами.

В том числе, в перечень вошли: свежая рыба (семейство карповых), сливочное масло, пшеничная мука, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага.

Госрегулирование будет осуществляться через введение предельного уровня рентабельности, который используется для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары.

Кроме того, ведомство определило предельную максимальная надбавку импортера на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) на социально значимые товары.

Формирование цен на социально значимые товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше установленных ограничений, говорится в документе

Напомним:

С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.