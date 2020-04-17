СБУ разоблачила телеком компанию в нанесении ущерба государству на 300 миллионов

Служба безопасности разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании в нанесении убытков одному из госпредприятий авиационной отрасли на более 300 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в течение 2014-2019 годов топ-менеджмент компании поставщика телекомуслуг незаконно оформил в собственность и отстранил телекоммуникационное оборудование, приобретенное в рамках договора за счет средств государственного авиационного предприятия.

Оператор также оказывал госпредприятию услуги по передаче данных сетями проводной связи по значительно завышенным ценам и объемам якобы потребленного трафика.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), правоохранители провели следственные действия в офисах фигурантов дела.

Во время обысков изъята документация и электронные носители с информацией о проведении финансово-хозяйственных операций, а также печати иностранной и отечественной компаний, через которые, возможно, осуществлялись незаконные сделки. Продолжается досудебное расследование.

Экономическая правда