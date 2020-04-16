На следующем внеочередном заседании Верховной Рады создадут временную следственную комиссию по проверке заявлений экс-главы Минфина Игоря Уманского о потерях бюджета от налоговых схем.

Об этом на брифинге по итогам встречи лидеров фракций и групп заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Лидеры фракций приняли следующее решение: на следующем внеочередном заседании будет создана временная следственная комиссия, которую, вероятно, возглавит Иван Крулько (нардеп от "Батькивщины" - ред.), чтобы разобраться детально с тем, какие коррупционные сделки сегодня осуществляются в Налоговой и в Таможни и лишают бюджет страны 120 млрд грн в год", - рассказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" добавила, что на внеочередном заседании ВР также примет постановление, которым даст поручение Счетной палате провести проверку озвученных Уманским фактов относительно налоговых схем.

Напомним:

Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы ГНС Сергея Верланов и главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Он пояснил, что причиной этого были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Верховная Рада назначила Уманского министром финансов 4 марта, а уволила - 30 марта.

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что все обвинения относительно схем с налогами "базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и являются, скорее всего, теми дельцами, которые десятилетиями кормились на мошеннических схемах".