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Работодатель обязуется обратиться за помощью в случае безработицы – юрист об изменениях в закон

Четверг, 16 апреля 2020, 15:07
 

После принятия парламентом законопроекта № 3279-д работодатель обязан обратиться в центр занятости для получения пособия в связи с частичной безработицей.

Об этом сообщает советник и адвокат ADER HABER Law Firm Татьяна Иванович.

Сообщается, что после принятия закона денежную помощь окажут работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на срок приостановления (сокращения) деятельности, а также в течение 30 календарных дней после завершения карантина.

"Вместо условия об отсутствии долгов по зарплате и ЕСВ за последние 5 лет, от работодателей требуется уплата ЕСВ в течение шести месяцев, предшествующих дате остановки деятельности", - пояснила Иванович.

Также Законом уточнена часть 2 ст. 47-1 Закона Украины "О занятости населения", согласно которой в абзаце первом слова "работодатель имеет право обратиться" заменяются словами "работодатель обращается".

"Теперь обращения работодателя в территориальный центр занятости для получения пособия в связи с частичной безработицей - это не право, а его обязанность. Поэтому работники смогут смело побудить своих работодателей к соответствующим действиям", - отметила адвокат.

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Напомним:

Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект № 3279-д который, в частности, изменяет условия арендной платы для бизнеса, юристы объясняют, что теперь изменится для предпринимателей.

Экономическая правда

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