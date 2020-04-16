"Укрэнерго" планирует в 2020 году инвестировать в развитие энергосистемы более 6 миллиардов

Нацкомиссия по тарифам утвердила к одобрению проект инвестпрограммы НЭК "Укрэнерго" на 2020 год - компания планирует инвестировать в развитие энергосистемы 6,4 млрд грн.

Об этом повидрмляе пресс-служба "Укрэнерго".

Общий объем инвестпрограммы на 2020 год составляет 6,4 млрд грн - это более чем в 2 раза превышает объемы инвестиций компании в 2019 году (3,1 млрд грн).

"Около 80% общего объема финансирования программы (5,1 млрд грн) будет проводиться за счет кредитных средств, привлеченных от международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития, банк правительства Германии KfW и другие.

На финансирование на деньги компании приходится лишь 20% (1,3 млрд грн)", - говорится в сообщении.

"Значительное увеличение объема инвестиций обусловлено тем, что 2020 год является периодом интенсивного финансирования значительной части проектов, в то время как 2018-2019-й - были годами их подготовки и проектирования. Вместе с тем мы стремимся как можно больше использовать для инвестиций кредитные средства.

Условия, на которых Укрэнерго привлекает кредиты от международных финансовых организаций, предусматривают низкую кредитную ставку и долгий срок возвращения", - заявил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отмечается, что из общего бюджета инвестпрограммы на 2020 год 4,8 млрд грн предусмотрено для технического перевооружения и реконструкции подстанций, воздушных линий и т.д., и 1,6 млрд грн - на новое строительство.

Экономическая правда