"Нафтогаз" открыл первую зарядную станцию для электрокаров и изучает рынок
Компания "Нафтогаз" установила первую собственную электрозарядную станцию в рамках пилотного проекта WeEnergy.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Комплексы типа EUA-2 подходят для всех видов электромобилей мировых брендов, а среднее время зарядки составляет не более 2,5 часов. Сейчас стоимость услуги на станции WeEnergy является одной из самых низких среди игроков украинского рынка - 4,5 грн/кВт·ч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рассчитываться можно с помощью мобильного телефона и специального приложения через личный кабинет потребителя.
Также можно воспользоваться карточкой WeEnergy.
"Партнером в реализации пилотного проекта выступила компания ElectroUA", - добавили в компании.
Кроме этого, компания "Нафтогаз" исследует перспективу масштабного выхода на рынок электрозарядних комплексов в Украине.
"В случае коммерческого успеха пилотного проекта, компания планирует развернуть сеть электроавтозарядок по всей стране", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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