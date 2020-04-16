СЕО стартапа Preply: Самый простой шаг для экономики Украины – сделать английский вторым официальным 

Введение в Украине английского языка, как второго официального привлечет в страну зарубежные компании и позволит усилить экономику.

Об этом в интервью ЭП заявил СЕО украинского образовательного стартапа Preply

"Самый простой шаг для создания более сильной экономики Украины, — сделать английский язык вторым официальным. За этим шагом последует много изменений. Мы станем более дружелюбной страной для того, чтобы здесь строили R&D-офисы и открывали офисы зарубежные компании.

Наши специалисты будут гораздо более конкурентоспособными, они смогут обучаться в лучших компаниях мира. Сейчас много онлайн-образования, но незнание английского языка закрывает доступ к этим знаниям", - объясняет СЕО Preply.

По его словам, украинцам сложно вести конкуренцию на международном уровне, т.к в самой стране не хватает иностранных специалистов.

"В целом украинский бизнес, не международный, он состоит из украинцев. Иногда есть ребята из других восточных стран, но это не международная бизнес-среда.

Нам очень сложно конкурировать на международных рынках, потому что у нас нет людей с этих международных рынков. Как украинская компания может выйти на международный рынок, успешно работать и захватывать рынки Франции и Испании, если в ней не работают французы либо испанцы?", - спрашивает Бигай.

Читайте детальнее в интервью: Кирилл Бигай, Preply: Нам потребуется 6-7 лет, чтобы выйти на оценку в 1 миллиард долларов

Напомним:

В феврале популярная международная платформа-соцсеть Reddit открыла офис в Киеве и ищет украинских разработчиков.

Также в феврале стало известно, что компания "Rakuten", которая владеет мессенджером "Viber", расширяет свое присутствие в Украине и открывает, в дополнение уже существующего офиса в Одессе, R&D-центр в Киеве.

Экономическая правда