Два госбанка присоединились к программе "Теплые кредиты"

Госэнергоэффективности заключило договора о сотрудничестве еще с двумя банками - "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком" - по реализации программы "Теплые кредиты" в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Отмечается, что "Укргазбанк" будет предоставлять "теплые кредиты" физическим лицам на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов. ОСМД смогут обратиться в банк для кредита на утепление многоэтажек.

"Укрэксимбанк" обеспечит выдачу "теплых кредитов" семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.

В Госэнергоэффективности отмечают, что в результате участники программы получат из государственного бюджета возмещение:

20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов);

35% - на утепление индивидуального жилья;

от 40% до 70% - для ОСМД.

"Благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих домах", - говорится в сообщении.

В ведомстве также обращают внимание заемщиков на необходимость соблюдения карантина: "банками введены условия для минимизации социальных контактов и рекомендуется использовать дистанционные каналы обслуживания".

Напомним:

31 марта Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключение договоров с государственными банками для старта кредитования по программе.

В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.

6 апреля Приватбанк начал кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

Кроме программы "Теплые кредиты", в Украине работает государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.

Роман Скляров, ЭП