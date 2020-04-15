Ярославский готов создать центр вирусологии в Харькове
Бизнесмен Александр Ярославский готов создать на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода центр вирусологии.
Об этом в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.
"Ярославский готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк "Экополис ХТЗ", сделать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине.
Называться она будет "Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты", - пишет мэр.
Сообщается, что именно с нее начнется медицинский кластер "Экополиса ХТЗ".
Кернес пообещал всю необходимую поддержку инициативе и готов вместе с Ярославским приглашать в центр ведущих вирусологов
Экономическая правда
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