Ярославский готов создать центр вирусологии в Харькове

Бизнесмен Александр Ярославский готов создать на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода центр вирусологии.

Об этом в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Ярославский готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк "Экополис ХТЗ", сделать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине.

Называться она будет "Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты", - пишет мэр.

Сообщается, что именно с нее начнется медицинский кластер "Экополиса ХТЗ".

Кернес пообещал всю необходимую поддержку инициативе и готов вместе с Ярославским приглашать в центр ведущих вирусологов

Экономическая правда