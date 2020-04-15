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Ярославский готов создать центр вирусологии в Харькове

Среда, 15 апреля 2020, 15:14
 

Бизнесмен Александр Ярославский готов создать на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода центр вирусологии.

Об этом в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Ярославский готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк "Экополис ХТЗ", сделать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине.

 Называться она будет "Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты", - пишет мэр.

Сообщается, что именно с нее начнется медицинский кластер "Экополиса ХТЗ".

Кернес пообещал всю необходимую поддержку инициативе и готов вместе с Ярославским приглашать в центр ведущих вирусологов

Экономическая правда

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Ярославский Кернес Харков ХТЗ

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