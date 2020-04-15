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Нефьодов рассказал, как изменения в госбюджете повлияют на реформы таможни

Среда, 15 апреля 2020, 14:24
 

В Государственной таможенной службе надеются, что изменения в госбюджете не повлияют на внедрение реформ в ГМС.

Об этом на онлайн-встрече ЕБА заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодв.

"Я не вижу катастрофы. Что касается зарплат - двигаемся по плану. Те люди, которые пройдут так называемую "переаттестацию", получат надбавку. Средства есть, они защищены в бюджете", - сказал Нефьодов.

Если говорить об ограниченных расходах, в частности, расходах на развитие, они были перенесены в стабфонд. Работа продолжается, ограничения, мы надеемся, не слишком повлияют на внедрение реформ", - добавил он.

Напомним:

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.

Экономическая правда

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