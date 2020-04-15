Франция готова профинансировать закупку локомотивов Alstom для УЗ

Франция готова профинансировать поставку локомотивов Alstom и выделить 100 млн евро на модернизацию железнодорожных участков и подвижного состава.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен.

В случае реализации программы поставки французских локомотивов в Украину, отечественные предприятия станут частью производственной цепочки Alstom.

"Благодарен власти Франции, которая разработала и выразила готовность финансировать этот проект. За это жест политической и экономической поддержки", - сказал Шмыгаль.

По его словам, одним из аспектов этой программы может стать выделение Францией 100 млн евро на модернизацию железнодорожных участков, подвижного состава и т.п.

Напомним:

В сентябре 2018 года УЗ подписала меморандум с Alstom о сотрудничестве по предоставлению и обслуживанию электрических локомотивов. "Укрзализныця" планировала закупить 210 французских локомотивов при условии, что они будут частично локализованы в Украине (собраны на украинских заводах).

Экономическая правда