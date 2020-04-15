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Укр / Рус

YouControl открыл доступ к европейским реестрам: можно проверить досье иностранных компаний

Среда, 15 апреля 2020, 13:11
 

Украинский сервис для проверки контрагентов YouControl интегрировал данные европейских реестров и открыл к ним доступ на своем сайте и в чат-боте.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"YouControl объявил об интеграции данных из официальных реестров Великобритании и Европейского Союза. Теперь в аналитической системе можно ознакомиться с досье не только украинских, но и иностранных партнеров. Компания также запустила чат-бот YouControlBot в Telegram, Messenger и Viber с подобными возможностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиск по британским компаниям дает возможность узнать о состоянии компании (активная или закрыта), ФИО учредителя или директора, номер счета, вид деятельности. Можно искать по названию компании и ФИО руководителя - как латиницей, так и кириллицей.

В компании заявляют, что это поможет проверять иностранных медицинских поставщиков и другие компании.

"Сейчас воспользоваться проверкой иностранных партнеров можно бесплатно. Но некоторые данные европейские реестры оказывают платно, поэтому для сбора более полной информации предлагаются выписки стоимостью от 5 до 50 евро. В них содержится более подробная информация о судебных делах, финансовая отчетность, торговые операции и т.д", - добавили в YouControl.

Экономическая правда

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