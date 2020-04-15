Как комфортно пережить карантин и остаться человеком

Коньяк "Довбуш Карпатський" советует: немного выдержки и здорового юмора не помешают.

Вообще-то, еще пару недель назад кто из нас не мечтал о том, чтобы никуда не бежать, не торопиться, а спокойно посидеть дома с компом, телефоном и телеком, в одиночку или в приятной компании? Кто же знал, что мечты сбудутся так скоро и так буквально.

Самоизоляция - это ох как не просто. Но в компании с "Довбушем" и парой полезных советов вполне можно продержаться. Смотрите сами:

Что мы делаем "на домашнем"? Сидим, конечно же. Комп, телефон, телек, диван. Все как договаривались. Что в итоге? Затекла спина. Нужно пройтись.



Самый популярный маршрут сейчас - от дивана к холодильнику. То есть, из гостиной в кухню (кстати, именно там, в кухне, вас ждет бутылочка коньяка - мягкого, вкусного "Довбуша Карпатського"... но мы отвлеклись.)



Итак, маршрут этот - популярный, но короткий, и этого может быть недостаточно. Тут процитируем классика: "Яка розумная цьому альтернатіва?" Сделайте 10 приседаний. А потом - 10 отжиманий. Если не 10, то хотя бы 5. Хуже не будет.





От клацанья на телефоне и кликания мышкой сводит пальцы, и это вообще-то не шутка, а реальная проблема. Что делать? Дать волю рукам - например, починить вечно текущий кран.



На выходе сплошные бонусы: кран не течет, жена в шоке, срочно варит борщ. Вы снова рубитесь в любимую "стрелялку". В доме мир и покой. Награда герою - рюмочка коньяка, "Довбуш Карпатський" с вами!





Время идет, волосы отрастают. Парикмахерские на карантине. Как быть? Есть несколько вариантов.





"Фиг с ним, пусть растет". Медленно, но уверенно превращаемся в Чубакку. Отличный, кстати, персонаж. Риски: 1) вас не узнает сосед 2) вас не узнает смартфон. Бонус: домашним нравится, узнают, чешут вас за ушком.





"Человек, помоги себе сам". Радикально бреемся налысо. Риски: 1) вас не узнает сосед 2) вас не узнает смартфон 3) вас не узнает кот. Бонус: не нужно мыть голову - достаточно протереть спиртовой салфеткой.





"За каждым великим мужчиной стоит гениальная женщина". Вас стрижет жена. Риски: 1) вас не узнает сосед 2) вас не узнает смартфон 3) вас не узнает кот 4) вас не узнает жена. Бонус: сидеть дома будет проще. Пока не отрастет.





Люди в фейсбуках пишут, что во время карантина желательно каждый день одеваться так, как будто идешь на работу. Хотя кого мы обманываем этим маскарадом? В трениках намного удобнее. Не давит, не трет. Но и здесь есть риски. Предлагаем оптимальный вариант: повседневные треники, плюс джинсы раз в неделю, как тест. Чтобы не пришлось, как говорят девушки, "худеть к лету".





И вот такой еще важный вопрос. Можно ли уважаемому человеку во время карантина смотреть смешную чушь в интернете? А тем более - лайкать и пересылать друзьям?



Британские ученые (мы очень ценим их мнение) считают, что смех (а именно его вызывает чушь в интернете) укрепляет иммунитет. Как раз то, что нужно! Так что лайкайте на здоровье.

Ну а если серьезно, в это непростое время нам, как и коньяку, не помешает выдержка. Держимся, друзья. Пусть не гаснет огонь в душе. Лучшее - внутри. Ваш коньяк "Довбуш Карпатський".