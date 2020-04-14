Рассмотрение "антиколомойских" поправок на комитете Рады может продлиться почти сутки — нардеп

Вместо рассмотрения каждой из 16 000 поправок к "антиколомойскому" законопроекту, в комитете будет рассматривать отдельные абзацы проекта закона и голосовать по ним. Такая процедура может продлиться 21 час.

Об этом сообщил заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Сегодня состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности по законопроекту о банках 2571-д.

Решили, что 16585 правок (последние данные по сводной таблицей) не имеет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу.

Поэтому, согласно регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их.

По предварительным подсчетам такая процедура может длиться 21 часов", - сообщает нардеп.

Также он сообщил, что предварительно заседание комитета назначено на 21 апреля.

Напомним:

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Экономическая правда