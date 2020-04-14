"Укрэксимбанк" профинансирует "Укравтодор" на 20 миллиардов – СМИ

Государственный "Укрэксимбанк" планирует взять кредит рефинансирования в Национальном банке под залог ОВГЗ для финансирования ГП "Укравтодор" на сумму до 20 млрд грн.

Об этом изданию UCap сообщили источники в банке.

Недавно СМИ обратили внимание на решения наблюдательного совета Укрэксимбанка, которое было опубликовано 3 апреля в системе раскрытия информации НКЦБФР. Этими решениями наблюдательный совет разрешил правлению банка привлечь 20 млрд грн кредита рефинансирования от регулятора и предоставить НБУ в залог по этому кредиту активы на сумму, не превышающую 30 млрд грн.

"На финансовом рынке, некоторые восприняли эту информацию как намерения госбанков приобщиться к эмиссии для покрытия дефицита бюджета. Этот процесс путем получения государственным банком рефинансирования от НБУ под залог ОВГЗ с последующей покупкой новых ОВГЗ у Министерства финансов", - отмечает издание.

По данным НБУ, по состоянию на 1 марта Укрэксимбанк объем чистых активов банка составил 142,3 млрд грн, объем ОВГЗ в портфеле - 35,7 млрд грн.

Напомним:

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