Госструктуры закупили товаров для противодействия коронавирусу на 1,5 миллиарда – Минэкономики

Государственные структуры по состоянию на 13 апреля закупили товаров и услуг для противодействия коронавируса на 1,47 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн ​​грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн ​​грн) и Запорожской областях (67 млн ​​грн).

Меньше всего - в Черниговской (17 млн ​​грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн).

"Самой дорогой закупкой против COVID-19 является услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медучреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева (КГГА) закупил за 74 млн грн", - говорится в сообщении.

Далее в списке идут 3 закупки от заказчиков, подчиненных МВД.

В частности, Центр обслуживания Нацполиции приобрел защитные костюмы, а также - медицинские перчатки и маски за 69 и 61 млн грн. Кроме того, центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы за 46 млн грн. Совокупно эти 2 учреждения провели антикоронавирусные закупки на сумму 200 млн грн.

На 5 месте - закупка аппаратов ИВЛ Днепропетровской ОГА за 35 млн грн.

Напомним:

По состоянию на 25 марта через Prozorro государственные структуры закупили почти 15 тысяч тестов на коронавирус на сумму 7,2 миллиона.

Экономическая правда