Кабмин выделил 100 миллионов для тушения пожара в Чернобыльской зоне

Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение о выделении МВД 100 млн грн, которые будут направлены Госслужбе по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Также правительство приняло распоряжение о выделении Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,9 млн грн (для Госагентства лесных ресурсов - 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения - 34,8 млн грн) для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения", - говорится в сообщении.

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Напомним:

В понедельник вечером на Киевщине, над зоной отчуждения, пошел дождь, но там продолжается ликвидация пожара, начавшегося 4 апреля из-за поджога травы.

Президент Владимир Зеленский 14 апреля заслушает информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина на счет пожаров.

Центр ядерной безопасности сообщал, что 14 апреля ветер изменит направление и загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев.

На территории Чернобыльской зоны отчуждения продолжается тушение очагов тления лесного пожара.

Экономическая правда