20% украинцев считают налоги грабежом – опрос
Украинцы плохо разбираются в налогах, но считают их чрезмерными и несправедливыми.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу просветительского проекта "Цена государства".
Отмечается, что среди опрошенных украинцев нет единого согласия в вопросе, что такое налоги. 29,9% опрошенных считают налоги вкладом в общее дело, такая же доля (29,2%) опрошенных считает налоги определенным "откупом", который надо отдать государству, чтобы иметь право пользоваться остальными заработанными деньгами.
"20,2% опрошенных считают налоги грабежом. Мнение о существовании "государственных услуг" и налогов, которые являются платой за эти услуги, разделяет 12,9% опрошенных.
Можно сделать вывод, что больше граждан плохо относятся к налогам, отождествляя их с грабежом или откупом (20,2% и 29,2%), чем хорошо, видя в них организацию государством общественно важных дел и предоставление услуг (29,9% и 12,9%)", - говорится в сообщении.
З яким із цих визначень слова "податки" Ви найбільш згодні?
|
Податки – це обов’язкова плата, яку слід віддати державі, щоб законно розпоряджатися рештою своїх доходів.
|
29,2
|
Податки – це внесок громадян у спільне фінансування програм необхідних для всього суспільства.
|
29,9
|
Податки – це плата за послуги, які громадяни отримують від держави.
|
12,9
|
Податки – це грабунок.
|
20,2
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
|
7,9
В то же время результаты исследования свидетельствуют, что украинцы неосведомлены с направлениями расходов их налогов. В частности, 36,5% опрошенных не смогли ответить на вопрос, "на что тратится наибольшая доля уплаченных вами налогов".
Среди тех, кто ответил, чаще всего называли "оборону и содержание войск" (18%) и "выплату внешних долгов страны" (16,4%).
"На самом деле, по данным проекта "Цена государства", крупнейшей статьей расходов сводного бюджета является образование (которую назвали только 0,4% опрошенных), а в целом крупнейшим направлением расходов налогов является выплата пенсий (ее отметили лишь 9,9%)", - говорится в результатах исследования.
На Вашу думку, на що витрачається найбільша частка сплачених Вами податків?
|
На оборону та утримання війська
|
18,0
|
На виплату зовнішніх боргів України
|
16,4
|
На виплату пенсій
|
9,9
|
На соціальні виплати (субсидії, допомога)
|
8,4
|
На охорону здоров’я
|
1,4
|
На освіту
|
0,4
|
На правоохоронні органи (поліція, СБУ, державна охорона)
|
9,1
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
|
36,5
При этом, 15,5% опрошенных ответили, что не платят никаких налогов. Среди тех, кто так считает, значительная часть пенсионеров и безработных.
"Они действительно не платят налог на доходы и единый социальный взнос, но платят 20% НДС для большинства покупок, а также акцизные налоги и пошлины по отдельным покупкам. В целом же, по данным проекта "Цена государства", официально трудоустроенній работник отдает государству около 50 % своего дохода - только 6,1% опрошенных правильно ответили на этот вопрос", - говорится в сообщении.
На Вашу думку, яку частину доходів Ви віддаєте державі через податки (на заробітну плату, придбані товари і послуги)?
|
0% (не сплачую податки)
|
15,5
|
Близько 10%
|
9,5
|
Близько 25%
|
29,8
|
Близько 33%
|
11,7
|
Близько 50%
|
6,1
|
Близько 66%
|
1,1
|
Понад 70%
|
1,6
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
|
24,6
В то же время 51,8% опрошенных считают, что справедливый уровень налогообложения составляет около 10% дохода. Еще 17,4% готовы отдавать около 25% дохода на содержание государства, а 6,1% готовы обходиться без помощи государства. Лишь 1% опрошенных готовы платить налоги на нынешнем уровне, отдавая 50% доходов.
На Вашу думку, передачу державі якої частини доходів можна вважати справедливим рівнем оподаткування?
|
0%
|
6,1
|
Близько 10%
|
51,8
|
Близько 25%
|
17,4
|
Близько 33%
|
2,6
|
Близько 50%
|
1,0
|
Близько 66%
|
0,4
|
Понад 70%
|
0,2
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
|
20,5
Опрос проводился КМИС в формате омнибуса. Полевой этап проходил 8-18 февраля 2020 года. Выборка репрезентативна, стратифицированная по регионам и городским и сельским населением, четырехступенчатая случайно для взрослого населения 18+, постоянно проживающим на территории Украины, которое не проходит военную службу, не находится в медицинских учреждениях и тюрьмах.
Метод отбора респондентов - модифицированная маршрутная выборка. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольных Украине территориях. В Крыму опрос не проводился. Объем выборки составил 2038 респондентов в 110 населенных пунктах, опрос проводился методом интервью (F2F). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, и не меньше 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.
Экономическая правда
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