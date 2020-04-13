В "Слуге народа" пообещали новый пересмотр бюджета после карантина

Принятые в понедельник на внеочередном заседании Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2020 год рассчитаны на период противодействия эпидемии коронавируса, после ее окончания бюджет нужно будет снова пересматривать.

Источник: заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии перед журналистам возле парламента, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны".

Детали: Он заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли. В частности, Арахамия выразил надежду, что как минимум 30-40% вернутся назад в бюджет в виде тех статей, из которых их взяли.

Предыстория: Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.

Украинская правда