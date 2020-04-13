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За месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на тысячу гривен

Понедельник, 13 апреля 2020, 14:49
 

За последний месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 1 тысячу гривен.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на сервис "ЛУН".

При этом, двухкомнатные квартиры остаются стабильными в цене, а трехкомнатные наоборот выросли в цене примерно на тысячу гривен.

"Стоимость на посуточную аренду упала в полтора раза. До карантина средняя цена за одну ночь составляла 780 гривен, сейчас 540", - такие данные предоставляет сервис посуточной аренды квартир Dobovo.

 
 

Напомним:

По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

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недвижимость

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