За месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на тысячу гривен
За последний месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 1 тысячу гривен.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на сервис "ЛУН".
При этом, двухкомнатные квартиры остаются стабильными в цене, а трехкомнатные наоборот выросли в цене примерно на тысячу гривен.
"Стоимость на посуточную аренду упала в полтора раза. До карантина средняя цена за одну ночь составляла 780 гривен, сейчас 540", - такие данные предоставляет сервис посуточной аренды квартир Dobovo.
Напомним:
По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.
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