НБУ об эмиссии гривни: выпускать "джина инфляции и девальвации" — это путь в никуда

В Национальном банке считают, что финансирование государственного бюджета эмиссией гривны это "путь в никуда", вместо этого регулятор предлагает покрыть расходы бюджета за счет дешевых кредитов.

Об этом сообщил в видеообращении заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает пресс служба регулятора.

"Сегодня звучат призывы, мол Национальный банк может профинансировать бюджет эмиссией гривны. Это просто, но безответственно. Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014. Тогда эмиссия приводила лишь к неурядицам.

Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь через эмиссию гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут. Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить", - отмечает Сологуб.

Вместо этого в НБУ пропопонують покрыть расходы госбюджета за счет дешевых кредитов.

"Государство не может включать "печатный станок", но может покрыть увеличение расходов за счет заимствований. Дешевых заимствований.

.. Наша страна имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета", - резюмирует в Нацбанке.

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Экономическая правда