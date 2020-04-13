На время карантина WOG выделит торговые площади на АЗК бизнесу, который закрылся

WOG на своих автозаправочных станциях предоставит торговые места, бизнесу, который из-за карантина нуждается в помощи с продажей продукции.

Об этом сообщает пресс-релиз компании.

На данный момент сеть реализует проект на отдельных АЗК в тестовом режиме. Под торговые стенды WOG выделяет на разных автозаправках место площадью 6-8 квадратных метров.

"В такой сложный для бизнеса время мы должны объединять усилия для того, чтобы малый и средний бизнес, по которому карантин ударил ощутимо, имел возможность работать ... Особое внимание уделяем партнерским проектам с компаниями, которые в текущей ситуации не могут вести торговую деятельность", - рассказывает директор по управлению магазинами сети WOG Павел Шибаев.

Сообщается, что на некоторых АЗК WOG уже можно приобрести букет от компании "Аскания-Флора" или очки от "Люкс Оптика".

В рамках программы на полках WOG Market появились товары, которые ранее редко можно было встретить среди привычного ассортимента магазина, например, корм для животных, игрушки, спортивное питание и выпечка.

Сеть приглашает заинтересованных представителей МСБ подключиться к программе взаимопомощи в период карантина.

Напомним:

Тепличный комплекс роз "Аскания-Флора" (Киевская обл.), входящий группу компаний "Аскания", планирует уничтожить большую часть готовой продукции из-за введенных в Украине карантинных ограничений и резкого падения спроса,

16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям еще 23% адаптируют бизнес, другие предприятия или не видят возможностей для новых направлений деятельности или требуют дополнительных инвестиций.

Экономическая правда