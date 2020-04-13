Пакет помощи ЕС для Украины включает 4 миллиона евро на общественные инициативы по борьбе с эпидемией

Пакет помощи ЕС для Украины предусматривает 4 млн евро на общественные инициативы, помогающие бороться с последствиями эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил посол ЕС Матти Маасикас в своем видеообращении.

"Пакет помощи ЕС для Украины предусматривает 4 миллиона евро в поддержку общественных инициатив, которые обеспечивают помощь тем, кто в ней нуждается. Гражданское общество, которое всегда было главной опорой украинского общества, снова на передовой - в борьбе с COVID-19. Я горжусь возможностью содействовать помощи ЕС для тех, кто больше всего в ней нуждается в Украине ", - отметил Матти Маасикас.

Посол отметил, что сотни волонтеров из различных общественных инициатив присоединились к противодействию пандемии коронавируса в Украине, помогая с доставкой продуктов для пожилых людей, подготовкой онлайн-уроков для школьников, в борьбе с дезинформацией о коронавирусе.

Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас отмечал, что считает действия украинского правительства в борьбе с распространением коронавируса "ранними и решительными".

Напомним, Евросоюз выделяет более 15 млрд евро на помощь странам-партнерам в связи с пандемией коронавируса, из них 190 млн евро получит Украина.

Европейская правда