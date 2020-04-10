Тысячу гривен пенсионерам начислят после изменений в бюджете — министр

Анонсированное единовременное пособие в размере тысячи гривен пенсионерам поступит сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает ZN.ua

Прямая речь: "Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмину. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, все в процессе.

О тысяче гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основанием выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания".

Напомним:

Потребность в доплате 1 тысячи гривень пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен, говорится в комментарии Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Украинская правда