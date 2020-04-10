Трейдеры ожидают окончательных договоренностей, нефть торгуется разнонаправленно

Трейдеры ожидают финализации переговоров и окончательных договоренностей о сокращении добычи нефти, окончательное подписание соглашения зависит от позиции Мексики, которая отказалась от предложенных условий.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана, соглашение зависит от согласия Мексики.

"Я надеюсь, что Мексика увидит пользу этого соглашения не только для себя, но и для всего мира. Вся эта сделка зависит от согласия Мексики", - сказал он в комментарии Reuters.

На фоне предварительных договоренностей цены на марку нефти Brent в четверг торговались на уровне около 32 долларов за баррель, на закрытии торгов цена марки WTI упала на 9,3% до 22,76 долларов за баррель.

По состоянию на 8:20 по Киеву Brent торгуется по 31,82 доллара за баррель, WTI - по 23,21 доллара за баррель.

Напомним:

Большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, в мае-июне 2020 года добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки.

Reuters сообщило, что ОПЕК + предварительно подтвердил договоренность о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

Однако позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать при условии согласия Мексики - министр энергетики страны не согласилась с такими условиями и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

Экономическая правда