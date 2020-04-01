Еврокомиссия предлагает сокращать рабочие дни работникам для поддержки экономики

Европейская комиссия предложит механизм сокращенного рабочего дня SURE для смягчения экономических последствий в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Цель этой инициативы - помочь странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, в частности, Италии и Испании, благодаря солидарной поддержке других стран-членов... Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и поможет нам быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантина", - сообщила Урсула фон дер Ляйен

Механизм будет работать как государственная поддержка для компаний, которые переводят работников на сокращенный график, и будет обеспечиваться совместно странами-членами ЕС.

Президент Еврокомиссии отметила, что подобный инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах-членах ЕС, его задействовали во время экономического кризиса 2008 года.

Напомним, ранее Европейский парламент одобрил три срочных предложения для поддержки экономики ЕС во время пандемии коронавируса.

Также ЕС приостановил действие правила, которое обязывало авиакомпании использовать не менее 80% зарезервированных слотов на взлет-посадку

Европейская правда