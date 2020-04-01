В Нацбанке объяснили, как действуют "кредитные каникулы"

Кредитные каникулы предусматривают два этапа реструктуризации задолженностей клиентов перед банками.

Об этом заявила первый заместитель председателя правления Национального банка Екатерина Рожкова во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.

"Мы предусмотрели два этапа реструктуризация. Первый этап реализуется уже сейчас - это кредитные каникулы тем, кто нуждается в этом на период карантина.Сейчас применяется более простой подход ко всем, кто не имеет дохода или доход сократился значительно сильнее в связи с карантином.

Второй этап - собственно реструктуризация - будет реализован уже после того, как карантин будет закончен, а бизнес начнет восстанавливать работу. Здесь уже будут индивидуальные условия продления сроков переноса платежей и т.д. ", - сообщила Рожкова.

"Верховная Рада приняла закон, позволяющий отсрочить уплату процентов и тела кредита. Клиенты банков могут проводить консультации о путях выплаты процентов и тела кредита. Но займы обязательно надо будет возвращать", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

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Напомним:

В Нацбанке считают, что восстановление платежеспособности клиентов, которые попали в затруднительное финансовое положение, состоится не ранее 3-го квартала 2020 года.

Экономическая правда