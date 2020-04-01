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"Хакнуть коронавирус": Минцифры объявляет конкурс IT-проектов, которые облегчат жизнь во время пандемии

Среда, 1 апреля 2020, 14:10
 

Министерство цифровой трансформации запускает национальный конкурс IT-проектов и идей для облегчения жизни граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса, призовой фонд для победителей составляет 4 миллиона гривень.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Среди жюри конкурса, в частности, CEO Petcube Ярослав Ажнюк, соучредитель Monobank Олег Гороховский, основатель маркетинговой компании FEDORIV Андрей Федоров, а также министр Минцифры Михаил Федоров.

К участию в конкурсе приглашаются разработчики, стартаперы, маркетологи, исследователи и общественные активисты.

Участники могут подать проекты по следующим направлениям:

  • Противодействие коронавируса. Электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID19
  • Е-услуги для граждан. Социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги для граждан, особенно актуальны во время карантина.
  • Социальное предпринимательство. Инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения уязвимых граждан.
  • Взаимопомощь. Сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее групп населения в условиях карантина

Это могут быть как новые продукты, так и усовершенствованные решения. Лучшие идеи получат финансирование, общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн. 

Также участники получат менторскую поддержку и возможность воплотить свой проект в течение следующего месяца.

В ведомстве отмечают IT-решения по преодолению пандемии других стран: в Южной Корее создали мобильный приложение для уведомлений, если рядом находится инфицированный человек; Италия ввела кампанию "цифровая солидарность"; Сингапур разработал карту заболеваний, а Израиль ввел дистанционный мониторинг за передвижением больных по геолокации.

Заявки принимаются до 6 апреля. 9 апреля члены жюри выберут победителей. Отправить идею можно по ссылке

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Экономическая правда

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