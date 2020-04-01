Ремонт дорог нельзя прекращать — премьер

Выполнение программы "Большая стройка" продолжается, а ремонт дорог нельзя прекращать.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В этот период системных вызовов мы продолжаем программу "Большая стройка". Ремонт дорог нельзя прекращать, это локомотив для нашей экономики, который должен двигать нас вперед независимо от тех обстоятельств, которые складываются вокруг", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, такова консолидированная позиция правительства, президента и нардепов.

Шмыгаль добавил, что решениями от 1 апреля Кабмин предлагает улучшить условия привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства.

Кроме этого, для Укравтодора создаются дополнительные возможности для привлечения бльше 19 млрд грн под государственные гарантии.

"Это даст возможность построить и отремонтировать больше 100 дорог государственного и месного значения", - добавил премьер.

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Напомним:

17 марта в "Укравтодоре" заявили, что замедление сезона дорожных работ в условиях карантина пока не предвидится.

27 февраля "Укравтодор" презентовал "Интерактивную карту", на которой можно увидеть участки, которые ремонтируются службой, получить информацию о состоянии проезда и обратиться с проблемами.

По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укравтодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

"Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.

Экономическая правда