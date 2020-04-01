Трейдинг как профессия будущего, которое наступило сейчас

Финансовые аналитики предвидели кризис в 2018-19 годах. Пришел год 2020, и пришла паника на мировых рынках. При чем с совершенно неожиданной стороны. На фоне карантина во многих странах работают только стратегические предприятия: сфера здравоохранения, финансы, продуктовые магазины.

Только за третью неделю марта в США за пособием по безработице обратились более 3 млн граждан. И хотя огромные суммы, которые выделяют как Европейский Центральный Банк (5 трлн дол), так и ФРС (2 трлн дол) создают видимость улучшения, оценить, к чему такие меры приведут в долгосрочной перспективе, пока сложно.

Так или иначе, кризис только начинается. Карантин может продлиться на долгие недели и месяцы, а сбережений у многих нету вовсе. Сидя дома, работники различных отраслей уже сейчас задают себе и Google вопрос: "Как заработать деньги, не выходя из дома?"

Похожим вопросом когда-то задавался трейдер и управляющий активами в сфере криптовалют Вячеслав Базылев. Его экспертность подтверждается 16 годами работы на разных рынках (валютные пары, фьючерсы, ценные бумаги) и миллионным объемом капитала, которым он управляет от имени инвесторов.

Вячеслав Базылев

На счету Вячеслава ряд наград от UAIB, Ukrainian Exchange (Лучший портфельный управляющий Украины 2009 года, Самый прибыльный трейдер по версии Dragon Capital, Лучший частный инвестор 2011), сертификат ICF.

Переход с традиционных рынков на рынок цифровых денег произошел в 2017 году, и с тех пор трейдинг криптовалют – как для Вячеслава, так и для тысяч других трейдеров лучший ответ на вопрос о заработке онлайн.

Криптовалюты отличаются от других финансовых инструментов двумя моментами. Первый – торги идут 24/7. Второй – возможность инвестировать капитал любого объема. Утро после Нового Года, и вы хотите начать жизнь с чистого листа?

Все, что нужно – создать аккаунт на бирже и провести транзакцию. Даже если у вас только 50 или 200 долларов. Информации о том, как это сделать, предостаточно (между прочим, по случаю карантина на своем YouTube канале Вячеслав открыл доступ к роликам платного курса для начинающих.

Покидать свою зону комфорта, конечно, страшно. Непонятные номера кошельков, какой-то блокчейн... Но когда-то точно так же в нашу с вами жизни пришли мобильные телефоны, интернет, GooglePay.

После кризиса, который когда-то закончится, многие привычные нам вещи изменятся. Пока миллионы людей сидят в своих домах на карантине, выходит новость о том, что правительство США обязует американских граждан до января 2021 года завести электронные счета в банках.

Что это значит? Фиатные деньги постепенно выходят из оборота, и вся наша жизнь, в том числе финансовые операции, со временем на 100% перейдет в пространство интернета.

Почему на фоне этих процессов именно трейдинг криптовалют набирает популярность? Это, прежде всего, комфорт. Комфорт фриланса... с возможностями инвестиционного банкинга. В зависимости от трудолюбия и фокуса профессию можно освоить за несколько месяцев. Гарантий успешности нету, но при должных усилиях потенциал отдачи неограничен.

Здесь, конечно, есть свои риски. Очень важен источник, из которого вы получаете знания. Ищите специалистов, которые самостоятельно прошли взлеты и падения, преодолели все подводные камни, имеют сильные навыки антикризисного управления.

Если у вас есть интерес к криптовалютам, в вашем распоряжении – открытый телеграмм канал В.Базылева. Если вы примете решение осознанно и целенаправленно углубляться в тему криптотрейдинга, мы желаем вам успеха.